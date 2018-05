Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

5 maggio 2018

Berkshire Hathaway, la holding che fa capo a Warren Buffett, chiude il primo trimestre in rosso per la prima volta in nove anni.

A causa dell'attuazione di nuove regole contabili che impongono di riportare guadagni o perdite su investimenti non realizzati, il primo trimestre si chiude con un rosso di 1,14 miliardi di dollari, dopo un utile di 4 miliardi un anno prima.

L'utile operativo, che esclude alcuni investimenti, è salito a 5,29 miliardi di dollari dai 3,56 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono calati a 58,47 miliardi da 64,37 miliardi in precedenza.

