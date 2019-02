Bulgari delocalizza da Neuchâtel: il gruppo italiano attivo nel settore del lusso (orologi, gioielli, profumi, pelletteria) sposterà un'unità logistica a Dublino entro la fine dell'anno. Sono interessati una quartina di dipendenti.

"Abbiamo proposto a tutti i collaboratori di seguirci in Irlanda, dove creiamo 50 posti", ha indicato a Keystone-ATS il presidente della direzione del gruppo Jean-Christophe Babin, confermando una notizia diffusa da 20 Minutes. "Siamo comunque consapevoli che questo trasferimento non è possibile per tutti, soprattutto per motivi familiari".

Il manager ha aggiunto che l'azienda farà però tutto il possibile per trovare un posto all'interno della società o presso altri marchi del gruppo LVMH, che ha la proprietà di Bulgari. "E se questo non funzionerà, aiuteremo i dipendenti a trovare soluzioni di reimpiego in altre aziende di Neuchâtel".

Bulgari dà lavoro a 550 persone in Svizzera, di cui 350 a Neuchâtel.

