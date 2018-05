Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

2 maggio 2018 - 10:04

Buoni segnali per industria svizzera, indice PMI torna a salire (foto d'archivio)

Segnali incoraggianti per l'industria svizzera: l'indice dei responsabili degli acquisti (Purchasing Manager's Index, PMI) si è attestato in aprile a 63,6 punti, 3,3 punti in più di marzo.

La decisa flessione registrata il mese scorso (-5,2 punti) è quindi stata in parte recuperata, sottolineano in un comunicato odierno gli economisti di Credit Suisse, che interpretano i dati raccolti mensilmente in un sondaggio dall'associazione di categoria Procure.ch.

L'indice si situa ancora nettamente oltre la soglia di crescita fissata a 50 punti: un chiaro indizio che l'industria elvetica, nonostante le preoccupazioni relative alle discussioni sui dazi e alle vertenze commerciali, marcia a pieno regime.

Il dato rilevato in aprile, superiore di 5,3 punti a quello dello stesso mese del 2017, è anche più elevato delle attese: gli analisti interrogati dall'agenzia Awp scommettevano su valori compresi fra 59,1 e 61,7 punti.

