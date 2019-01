Finora nessun contatto vocale è stato stabilito con Julen. L'unico segnale della sua presenza, riferiscono i soccorritori, sono alcuni capelli trovati nel pozzo che combaciano con il suo dna. I soccorritori sperano di trovarlo ad una profondità di 72 metri dove il terreno roccioso ha impedito di andare più in profondità. Gli esperti sperano quindi di scavare un tunnel orizzontale nel punto in cui credono che il bimbo sia intrappolato.

Le autorità affermano che la trivella usata per creare un corridoio parallelo al foro dove è caduto il piccolo ha colpito un tratto roccioso. Gli adulti non riescono ad infilarsi nel pozzo che ha solo 25 centimetri di diametro ed è profondo 110 metri e i macchinari sono stati bloccati dal suolo troppo duro e da una formazione rocciosa a due terzi della discesa.

Sempre più complessa l'operazione per salvare il bimbo di due anni caduto in un pozzo strettissimo

I lavori dei soccorritori per cercare di salvare Julen Rosello, il bambino di 2 anni caduto in un pozzo vicino Malaga una settimana fa, si sono rallentati di nuovo a causa dalla consistenza rocciosa del terreno.

Caduto in un pozzo In Spagna rallentano le operazioni di salvataggio del bimbo

