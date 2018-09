Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 settembre 2018 7.23 11 settembre 2018 - 07:23

Sfidando Donald Trump, il governatore democratico della California Jerry Brown ha ratificato una legge approvata dal parlamento locale per produrre entro il 2045 energia senza alcuna emissione di gas ad effetto serra.

"Con questa legge, la California è sulla buona strada per rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e pure per andare oltre. Non sarà facile, non sarà immediato ma deve essere fatto", ha commentato Brown firmando il testo. La California è considerata come la 5/a economia mondiale.

La legge prevede che tutta l'elettricità della rete statale abbia un "bilancio carbone neutro" entro il 2045. Inoltre, il 50% della produzione elettrica di stato dovrà arrivare da energie rinnovabili (solare, eolico, geotermico) entro il 2025 e per il 69% entro il 2030.

Il resto della produzione di energia potrà essere fornita da altre fonti (come le centrali nucleari) ma a patto che non emettano gas ad effetto serra nell'atmosfera. Secondo gli esperti, l'energia solare ed eolica costituisce l'8% dell'elettricità Usa, e circa il 20% nella sola California.

