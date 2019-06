Temperature record sono state registrate oggi in Svizzera, soprattutto sopra i 1000 metri di altitudine.

Meteonews ha registrato verso le 17 temperature sopra i 35 gradi in una quindicina di luoghi. A sorpresa, è Berna ad arrivare in testa, con 36 gradi, davanti a Sion (35,8) e Basilea (35,7). Nell'estate 2018 la colonnina di mercurio era salita fino a 36,2 gradi. Il record assoluto rimane quello registrato l'11 agosto 2003 a Grono (GR), in Valle Mesolcina, con 41,5 gradi.

Record di calura sono stati raggiunti oggi soprattutto in montagna. Il Säntis ha "migliorato" il suo primato, toccando i 21 gradi, contro i 19,4 di ieri. Si tratta della temperatura più alta mai registrata su questa cima della Svizzera orientale al confine tra i due cantoni di Appenzello e San Gallo, indica MeteoSvizzera, l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia.

Lo stesso vale per le tre località grigionesi di Davos (1590 m), dove sono stati misurati da Meteonews 29,8 gradi, Scuol (1298 m/33,3) e Buffalora presso il Passo del Forno (1970/28,1) tra Engadina e Val Monastero. La stessa Meteonews ha registrato non meno di 28 record per il mese di giugno in località elvetiche sopra i 1000 metri di quota.

La Confederazione ha diramato allerte di livello 4 ("pericolo forte", il secondo più alto) per parte del Vallese, il Ticino centromeridionale, la regione di Basilea e quella argoviese attigua, vicina al Reno. Nelle altre regioni vige il grado 3.

La sensazione di forte calore è rafforzata dall'alta umidità, secondo MeteoSvizzera. La canicola ha per effetto anche di aumentare i valori di ozono.

La notte scorsa è stata tropicale in Svizzera. Nelle grandi città ma anche in diverse zone di montagna il termometro non è sceso sotto la soglia dei 20 gradi.

