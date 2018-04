Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 aprile 2018 18.44 19 aprile 2018 - 18:44

L'euro ha superato oggi la soglia di cambio simbolica di 1,20 franchi: attorno alle 17.00 la moneta unica è stata valutata 1,2001 franchi. Il cambio è rimasto su questo livello tutta la giornata e il corso dell'euro alle 18.15 si situava a 1,984 franchi.

La valuta elvetica si è indebolita anche nei confronti del dollaro statunitense. Il tasso di cambio è attualmente sopra la soglia di 0,97 franchi. Dall'inizio dell'anno la valuta svizzera ha perso oltre l'11% nei confronti dell'euro e da giorni ci si aspettava che la soglia di 1,20 venisse superata.

Nonostante le sanzioni americane nei confronti della Russia, le tensioni commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti o ancora gli scontri in Siria, il franco in questi giorni non ha mantenuto il suo ruolo di bene rifugio. Alcuni analisti ritengono che vi sia un collegamento con la politica monetaria e le operazioni della Banca nazionale svizzera sul mercato dei cambi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

