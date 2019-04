Diritto d'autore

Spedizione virtuale nelle Alpi del futuro 04 aprile 2019 - 09:16 Come appariranno le Alpi in futuro a causa dei cambiamenti climatici? Nel Parco nazionale svizzero lo si può scoprire attraverso la realtà virtuale. Come si tradurrà concretamente sul paesaggio un aumento di due gradi rispetto all'era pre-industriale? Al Centro del Parco nazionale svizzero a Zernez, nei Grigioni, lo si può scoprire fino al 22 agosto grazie a un singolare tour. Il progetto – "Expedition 2 Grad" – permette ai visitatori dell'esposizione di effettuare una spedizione virtuale intorno al ghiacciaio vallesano dell'Aletsch, il più esteso delle Alpi. Con degli occhiali 3D, si può sperimentare in modo interattivo gli effetti dell'aumento della temperatura sull'ambiente alpino. Viaggiando nel tempo e nello spazio si può osservare la regione dell'Aletsch attraverso gli occhi dei propri nonni e quelli delle generazioni future, fino a scoprire che entro la fine del XXI secolo i ghiacciai svizzeri saranno praticamente scomparsi. Il progetto è stato realizzato sotto la guida dell'Università di Friburgo e dell'Alta scuola delle arti di Zurigo, in collaborazione con l'Università di Zurigo, l'Alta scuola pedagogica dei Grigioni, il Parco nazionale svizzero e il World Nature Forum di Naters (Vallese).