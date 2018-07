Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 luglio 2018 17.42 29 luglio 2018 - 17:42

Lo spoglio delle schede in Cambogia, iniziato sei ore fa, mostra già una netta vittoria del 'Partito popolare cambogiano' del premier Hun Sen, come era ampiamente nelle previsioni.

Con l'affluenza rivista dalla Commissione elettorale all'82%, molti osservatori dubitano della veridicità di tale numero, dato che in campagna elettorale Hun Sen - la cui vittoria non era in discussione - aveva chiaramente fatto capire di volere un'alta affluenza per legittimare il suo trionfo dopo lo scioglimento del principale movimento di opposizione, il Cnrp (Partito cambogiano di salvezza nazionale).

Quest'ultimo aveva invitato i suoi sostenitori ad astenersi. Le diffuse intimidazioni contro gli elettori per convincerli ad andare ai seggi ha probabilmente reso più alta l'affluenza, ma nello spoglio delle schede è finora alta la percentuale di schede nulle, a indicare una forma di protesta collettiva dei simpatizzanti dell'opposizione.

Neuer Inhalt Horizontal Line