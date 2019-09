Fino a 300'000 franchi per un posto al Consiglio degli stati: è quanto stanno spendendo i candidati alla Camera dei cantoni di cui si conoscono gli impegni finanziari, stando a quanto riferiscono Aargauer Zeitung e testate consorelle.

Il quotidiano pubblica oggi una selezione di candidati che hanno reso noto il proprio budget per la campagna elettorale: al primo posto figura Cédric Wermuth (PS/AG), che può mettere in gioco 300'000 franchi: 200'000 raccolti attraverso 1200 donatori (crowdfunding), 90'000 dal partito e 10'000 da fondi propri.

Ruedi Noser (PLR/ZH) ha a disposizione 250'000 franchi, che provengono da privati, organizzazioni e aziende. C'è da scommettere che anche il suo antagonista Roger Köppel (UDC/ZH) stia investendo molto: il giornalista si dice però convinto sostenitore della sfera privata in ambito finanziario e non dà quindi informazioni sul tema.

"Nei cantoni in cui la competizione è accesa sono in gioco importi molto elevati", afferma il politologo Georg Lutz in un'intervista all'Aargauer Zeitung. Oggi quasi tutti i partiti gettano nell'arena un loro candidato, cosa che rende i secondi turni molto più probabili. Visto che sono in corsa più persone, ci sono anche più soldi.

"Molti hanno l'impressione che le campagne elettorali negli Stati Uniti siano assurdamente care", osserva l'esperto. "Ma negli Usa vi sono anche molti più elettori: se si calcola la spesa pro capite, le somme in gioco in Svizzera sono analoghe". Le analisi mostrano che spendere più denaro significa anche ottenere più voti. "Ma i soldi da soli non bastano", conclude Lutz.

