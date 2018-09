Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 settembre 2018 15.01 17 settembre 2018 - 15:01

Il Consiglio federale non ha alcuna possibilità di intervenire nel processo di liquidazione del Comune di Campione d'Italia, benché segua la situazione da vicino.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere federale Ignazio Cassis rispondendo a una domanda del consigliere nazionale Marco Romano (PPD/TI).

Per quanto riguarda i debiti contratti dal comune dell'enclave italiana in territorio elvetico col Canton Ticino, con Lugano e altri enti, ebbene spetta al Governo di Bellinzona attivarsi per trovare una soluzione come prevede un accordo di cooperazione tra le parti risalente al 2011.

Quanto a un eventuale passaggio del territorio di Campione al Ticino, "ciò è immaginabile" ha risposto il ministro degli affari esteri ticinese, ma proposte in tal senso alla Confederazione dovrebbero venire dalle autorità politiche ticinesi.

