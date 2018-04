Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

07 aprile 2018

Quattordici persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite, tre in modo grave, in un incidente stradale avvenuto ieri sera in Canada tra un camion e un pullman che trasportava i giocatori della squadra di hockey giovanile degli Humboldt Broncos.

Lo riportano diversi media. La polizia non ha ancora reso noto ufficialmente il numero delle vittime e dei feriti, ma ha confermato che ci sono "diversi morti".

A bordo del pullman c'erano 28 persone, incluso l'autista. La Bbc online scrive che - secondo l'elenco dei membri della squadra - l'età dei ragazzi che giocano nella Humboldt Broncos va da 16 a 21 anni.

L'incidente è avvenuto nel Saskatchewan, una provincia del Canada occidentale. Il pullman con a bordo la squadra degli Humboldt Broncos si dirigeva verso la cittadina di Nipawin, dove era in programma una partita dei playoff.

"Non riesco a immaginare cosa stiano passando questi genitori, il mio cuore è vicino a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tremenda tragedia, non solo nella comunità di Humboldt", ha twittato il premier canadese Justin Trudeau.

