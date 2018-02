Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 febbraio 2018 17.17 09 febbraio 2018 - 17:17

Toronto alle prese con un serial killer. La polizia ha infatti scoperto i resti di sei uomini in alcune fioriere in una proprietà nelle vicinanze della comunità gay.

Sotto accusa è un giardiniere 66enne arrestato il mese scorso dopo che un uomo è stato trovato legato nel suo appartamento.

Le autorità ritengono che il ritrovamento sia solo la punta di un iceberg per altri casi di persone scomparse misteriosamente nella comunità gay, di conseguenza hanno deciso di riesaminare centinaia di altri casi. Secondo quanto riferisce la stampa canadese, il giardiniere adescava le sue vittime tramite app per gay di una certa età oppure girando in città con il suo furgone.

Neuer Inhalt Horizontal Line