Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2018 20.29 15 maggio 2018 - 20:29

Dopo il robot Atlas, in grado di correre ed evitare gli ostacoli con un salto, l'azienda Boston Dynamics presenta anche la nuova versione del suo cane robot, che sa caricare la lavastoviglie e spostarsi in modo autonomo, e annuncia che sarà in vendita nel 2019.

Si chiama SpotMini ed è programmato per aiutare nelle faccende domestiche, ma potrebbe essere impiegato anche nelle pattuglie di sicurezza.

L'azienda ha presentato il cane robot all'evento di robotica TechCrunch Berkeley, in California, dove il fondatore, Marc Raibert, ha annunciato che SpotMini "è attualmente in 'pre-produzione'" e che la società intende lanciarlo sul mercato a partire dal prossimo anno. Tuttavia, il costo non è ancora stato rivelato. Attualmente sono stati costruiti 10 prototipi e l'azienda prevede di costruirne altri 100.

