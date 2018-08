Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 agosto 2018 18.44 07 agosto 2018 - 18:44

Per non stressare i peschi che soffrono del caldo Basilea Città a deciso di vietare il bagno nel fiume Reno

Vietato fare il bagno nel fiume, per evitare ulteriore stress ai pesci, che già faticano a sopravvivere in acque sempre più calde.

La proibizione è stata emanata dal Dipartimento economia, sociale e ambiente (WSU) di Basilea Città e interessa la Wiese, un fiume che nasce nella parte meridionale della Foresta Nera e attraversa la parte settentrionale della città renana, prima di gettarsi nel Reno.

L'interdizione - limitata per altro ad alcuni tratti - vale sia per le persone che per i cani, si legge in un comunicato del WSU. I contravventori rischiano una multa di 100 franchi.

L'autorità si è mossa dopo che non sono stati raccolti gli inviti a rinunciare volontariamente a immergersi nell'acqua e sono rimasti lettera morti pure i relativi avvisi scritti posti nella zona. Il fiume Wiese ha nel frattempo raggiunto una temperatura di 27 gradi.

Neuer Inhalt Horizontal Line