Questo contenuto è stato pubblicato il 6 agosto 2018 15.43 06 agosto 2018 - 15:43

Se la temperatura dell'acqua raggiunge 25 gradi per lunghi periodi è morte certa per i temoli e le trote.

Le torride temperature di questi giorni rappresentano una sfida alla sopravvivenza per i pesci: è l'allarme lanciato dalla Federazione svizzera di pesca (FSP), che invita la popolazione ad evitare attività stressanti per questi animali. Obiettivo: evitare la tragedia.

In una nota, la FSP ricorda che temperature dell'acqua superiori ai 20 gradi rappresentano un fattore di stress per la maggior parte delle specie. A partire dai 23 gradi la situazione si fa critica e se la temperatura raggiunge 25 gradi per lunghi periodi è morte certa per i temoli e le trote.

Stando ai dati dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), le acque di molti fiumi svizzeri hanno già superato questa soglia: oggi nel primo pomeriggio la Tresa a Ponte Tresa (TI) misurava ad esempio 28,3°C, il Rodano a Ginevra 26,8°C, il Reno a Basilea 26,6°C, la Sihl a Zurigo 25,7°C, la Reuss a Lucerna 25,6°C e l'Aare a Berna 23,7°C.

Per evitare una moria eccessiva, la FSP invita la popolazione a non destabilizzare inutilmente gli habitat con una navigazione eccessiva. Va inoltre evitato ad ogni costo il prelievo d'acqua da fiumi e ruscelli (per esempio per l'irrigazione agricola). I bagnanti dovrebbero inoltre evitare le zone con l'acqua più fresca, là dove i pesci trovano rifugio. Non si dovrebbe inoltre pescare o camminare in acque calde per non provocare ulteriore stress ai pesci.

