La canicola ha un impatto anche sul servizio di soccorso del TCS: negli ultimi giorni gli interventi della Patrouille sono aumentati di oltre il 30%. Con le alte temperature cresce infatti la frequenza di panne ai veicoli.

In otto casi su dieci l'intervento del TCS ha permesso ai conducenti di proseguire subito il viaggio, precisa un comunicato odierno. Martedì e mercoledì sono stati effettuati più di 2000 interventi, il 30% in più rispetto ai giorni normali.

Nelle giornate di grande caldo i guasti più frequenti sono quelli alle batterie, alle componenti elettroniche o a parti del motore dei veicoli. Le temperature nel vano motore possono superare i 60 gradi e far "collassare" la batteria, spiega il TCS.

Per evitare problemi, le batterie non dovrebbero avere più di 5 anni ed è necessario monitorare le temperature del motore e dell'olio. Se il livello del liquido di raffreddamento è basso o se la spia luminosa si accende, il TCS consiglia di fermarsi il più rapidamente possibile e contattare il servizio di assistenza. "Due chilometri in più sono spesso sufficienti per provocare danni al motore", precisa la nota.

Il TCS ha pure nuovamente ricordato di non lasciare bambini e animali domestici in auto, nemmeno per breve tempo. Sotto il sole cocente, le temperature nell'abitacolo salgono a oltre 50 gradi in breve tempo e in 45 minuti si raggiungono addirittura gli 80 gradi nei veicoli di colore scuro.

