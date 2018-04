Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Scolarsi una birretta a bordo non sarà più proibito.

Bere una birra mentre ci si gode il sole sul gommone non sarà più reato. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) intende infatti eliminare ogni soglia d'alcolemia. Il motivo? la difficoltà di far rispettare le norme in vigore.

Oggi valgono anche per i più piccoli natanti le stesse regole che per la altre imbarcazioni. Nella modifica dell'ordinanza inviata in consultazione dall'UFT, si fa presente che gommoni o surf rappresentano un rischio inferiore rispetto a quello costituito da natanti di grandi dimensioni e motorizzati.

Le eccezioni che l'UFT, su invito del parlamento, intende inserire nell'ordinanza valgono per battelli di lunghezza inferiore a 2,50 metri, imbarcazioni da spiaggia e simili, canoe, natanti da competizione per regate, tavole da windsurf e da kite nonché canotti di lunghezza inferiore a 4 metri sprovvisti di motore. Tali regole dovrebbero entrare in vigore nel 2020.

Parallelamente, l'UFT propone che per questi tipi di natanti venga abrogato l'obbligo di contrassegno, e quindi di immatricolazione. Tale obbligo è infatti ignoto ai più.

