Questo contenuto è stato pubblicato il 9 settembre 2018 15.16 09 settembre 2018 - 15:16

Carles Puigdemont - ex presidente indipendentista della Catalogna - ha partecipato oggi a Delémont alla festa del popolo giurassiano e ha colto l'occasione per portare il suo sostegno agli autonomisti della regione.

Questi ultimi hanno criticato l'atteggiamento di Berna nel dossier di Moutier.

Il leader catalano, accompagnato da François Lachat, primo presidente del governo giurassiano e figura carismatica del cantone, è stato accolto dalle acclamazioni di centinaia di persone al suo arrivo nel tendone predisposto per l'evento.

Dopo aver firmato autografi e scattato selfie con i sostenitori, ha ringraziato i presenti per la "solidarietà alla Catalogna". A margine della manifestazione ufficiale, Puigdemont ha in seguito reso omaggio alla democrazia elvetica, "che dà voce ai cittadini".

Il leader catalano, che vive in esilio in Belgio, è giunto in Svizzera su invito del Movimento autonomista giurassiano (MAJ). "Da tempo i catalani sono interessati alla storia del Giura e sono solidali con il nostro movimento", ha spiegato il segretario generale del MAJ Pierre-André Comte.

Sulla questione di Moutier, "non accetteremo mai che Berna possa rimettere in discussione il voto", ha affermato Comte. La Confederazione non deve giocare a Ponzio Pilato, ha aggiunto, sottolineando l'inutilità della visita della Consigliera federale Simonetta Sommaruga il 3 settembre a Moutier. "La Confederazione deve sapere che gli autonomisti non si lasceranno rubare la vittoria".

Anti-indipendentisti catalani a Ginevra

Sempre oggi, una quarantina di persone si sono riunite a Ginevra davanti alla sede dell'Onu per denunciare il "colpo di Stato istituzionale" degli indipendentisti catalani. "Come è possibile che dei delinquenti siano ricevuti in Svizzera come popstar?", si è chiesto l'organizzatore della manifestazione, François Meylan, facendo riferimento a Puigdemont a Delémont.

