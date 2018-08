Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 agosto 2018 19.49 02 agosto 2018 - 19:49

L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha messo in campo piani per combattere le interferenze nelle elezioni americane e sventare ogni tentativo di ingerenza in vista del voto di metà mandato di novembre per il rinnovo di gran parte del Congresso.

Lo hanno rivelato il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, il capo degli 007 statunitensi Daniel Ray "Dan" Coats, il direttore della polizia federale FBI Chris Wray e il segretario per la sicurezza nazionale Kirstjen Nielsen in un raro intervento al quotidiano briefing della Casa Bianca.

"La Russia - hanno affermato - sta cercando di indebolire e di dividere l'America prima del voto di novembre". "È una situazione da prendere molto seriamente", ha sottolineato il capo dell'FBI, mentre Coats ha spiegato come "il pericolo è reale e va contrastato con tutte le forze".

Neuer Inhalt Horizontal Line