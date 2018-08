Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 agosto 2018 10.45 25 agosto 2018 - 10:45

L'amministrazione Trump ha deciso di tagliare più di 200 milioni di dollari che erano stati stanziati per progetti di aiuti economici a Gaza e nella Cisgiordania, destinandoli ad altro senza specificare la nuova destinazione.

Come riferisce la Bbc online, un funzionario del Dipartimento di Stato ha detto che la decisione è stata presa dopo una revisione fatta per "assicurare che questi fondi siano spesi in accordo con gli interessi nazionali degli Stati Uniti".

Neuer Inhalt Horizontal Line