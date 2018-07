Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 luglio 2018 10.35 30 luglio 2018 - 10:35

Cinquanta milioni di franchi per rinnovare completamente la caserma della Guardia svizzera pontificia. È il tesoretto che sta cercando di accumulare una fondazione, creata appositamente nel 2016 a Soletta.

L'avvallo delle autorità vaticane per raccogliere il capitale necessario al progetto è arrivato in giugno. "Abbiamo da poco ricevuto il via libera dal cardinale Pietro Parolin", il segretario di Stato della Santa Sede, ha dichiarato il presidente della fondazione Jean-Pierre Roth in un'intervista apparsa oggi sulle pagine del quotidiano "La Liberté".

"Gli ecclesiastici non amano prendere rischi sul piano finanziario. Bisogna dunque avere il denaro prima di lanciarsi", ha aggiunto l'ex numero uno della Banca nazionale svizzera. Il costo è elevato perché bisogna radere al suolo tre edifici a causa di grossi problemi di umidità e ricostruirne due, precisa Roth, sottolineando che la superficie interessata è di 14'200 metri quadri per un volume di 50'000 metri cubi.

Gli stabili sono ormai vetusti: due risalgono al XIX secolo e un terzo agli anni '20 del Novecento. Non sono mai stati risanati, non rispondono più alle norme di costruzione, in estate fa molto caldo e in inverno "un freddo cane", mette in evidenza Roth sul giornale friburghese. Il cantiere dovrebbe durare quattro anni e l'entrata in servizio della struttura è prevista non prima del 2023. Ad occuparsi del progetto sarà uno studio d'architettura ticinese, Durisch+Nolli, con sede a Lugano.

