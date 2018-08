Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 agosto 2018 18.31 06 agosto 2018 - 18:31

#salviamocampione è l'hashtag lanciato dagli abitanti di Campione d'Italia, l'enclave italiana su territorio elvetico, da giorni in protesta a causa del fallimento del Casinò, chiuso da venerdì 27 luglio.

Domani mattina, martedì 7 agosto, dalle ore 10 presso il piazzale Maestri Campionesi è prevista una manifestazione per salvare la casa di gioco, fondamentale attività nella zona. La sua chiusura rappresenta un vero dramma per i residenti di Campione e del circondario. In tanti rischiano di restare senza lavoro.

In questi giorni sono stati aperti anche una pagina Facebook e un account Instagram con lo stesso nome "Salviamo Campione" per sensibilizzare la popolazione dei social network.

Le pagine ogni giorno raccontano dei sit-in presenti sia nel comune stesso sia di fronte a edifici di istituzioni come la Prefettura o Regione Lombardia, in cerca di una speranza per la riapertura dell'azienda fonte di guadagno per il comune e i suoi abitanti.

