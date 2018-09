Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2018 14.42 20 settembre 2018 - 14:42

Continua la pressione della sinistra per indagare sul caso Broulis.

La sinistra fa pressione sul consigliere di Stato vodese Pascal Broulis (PLR) in relazione ai suoi discussi viaggi in Russia e chiede alla commissione della gestione di indagare.

Auspica inoltre maggiori informazioni sull'esenzione fiscale di cui gode il gruppo farmaceutico Ferring. La richiesta, giunta oggi in commissione, è stata presentata da Yvan Luccarini, di Ensemble à Gauche. Fondandosi su informazioni del Tages-Anzeiger e della RTS, il deputato vuole che sia redatto un rapporto sul finanziamento del viaggio effettuato da Broulis in Russia nel 2012 e intende sapere se questo sia conforme alle norme in materia di accettazione di regali da parte di membri dell'esecutivo cantonale.

Luccarini ha formulato anche un'altra richiesta: che venga aperta un'indagine sulle condizioni con le quali l'azienda Ferring di St-Prex (VD), presieduta da Frederik Paulsen, con il quale Broulis si è recato in Russia, avrebbe ottenuto un'esenzione fiscale.

La settimana scorsa il Ministero pubblico ha annunciato l'apertura di indagini preliminari sui viaggi in Russia di esponenti politici eletti dal popolo. Oltre a quello di Pascal Broulis, la procura ha fatto il nome della consigliera agli Stati socialista Géraldine Savary.

