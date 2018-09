Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 settembre 2018 14.47 01 settembre 2018 - 14:47

Si complica ulteriormente il caso di Pierre Maudet, il presidente del governo ginevrino accusato di accettazione di vantaggi in relazione a un suo viaggio negli Emirati Arabi Uniti.

Contro il ministro PLR, già candidato alla successione di Didier Burkhalter in Consiglio federale ma battuto dal ticinese Ignazio Cassis, è stata inoltrata un'altra denuncia da parte di un piccolo imprenditore ginevrino.

La denuncia penale contro il rampante politico ginevrino è stata depositata all'inizio della scorsa settimana, ha dichiarato oggi Pierre Bayenet, il legale del proprietario dell'azienda, confermando una notizia diffusa da Radio Lac. Oggetto della denuncia: due serate offerte al consigliere di stato in un ristorante.

Una di queste serate sarebbe stata organizzata da una persona attiva nel settore immobiliare e vicina a Maudet in occasione dell'apertura di un ristorante. Secondo l'autore della denuncia, questa festa sarebbe legata al rapido rilascio dell'autorizzazione per l'apertura del ritrovo.

Il proprietario della piccola azienda evoca nella sua denuncia la celebrazione nel medesimo ristorante del compleanno del magistrato nel 2017. A suo parere, i 4 mila franchi spesi per la serata sarebbero stati versati dalla società di un imprenditore ginevrino sospettato di aver organizzato, assieme ad altre persone, il viaggio di Maudet negli Emirati Arabi Uniti.

L'autore della denuncia afferma anche di essere stato sollecitato da questo uomo d'affari a versare un contributo finanziario. Il denunciante ha dichiarato di aver sborsato 5 mila franchi, somma servita a suo parere per finanziare un sondaggio per conto di Pierre Maudet o per coprire i costi della campagna del medesimo.

La denuncia in questione non prende di mira una persona in particolare, ha affermato Bayenet, ma si accontenta di raccontare i fatti. Il denunciante, ha aggiunto l'avvocato, non è ancora stato interrogato dal Ministero pubblico ginevrino. Con questa iniziativa, egli intende soltanto coprirsi le spalle.

Nella "Tribune de Genève" in edicola oggi, Pierre Maudet respinge in una mail inviata al quotidiano ogni addebito. Il ministro precisa che i legami di amicizia con l'imprenditore citato nella denuncia sono antecedenti alla sua elezione nel governo cantonale. Maudet afferma di non essere mai stato sollecitato da questa persona per fargli un favore o fargli ottenere dei vantaggi. Il magistrato nega anche di aver ottenuto denaro per la sua campagna da questo amico.

