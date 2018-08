Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 agosto 2018 20.21 27 agosto 2018 - 20:21

Sono entrate in vigore oggi le sanzioni Usa a Mosca per l'avvelenamento in Gran Bretagna dell'ex spia russa Serghiei Skripal e della figlia Iulia con gas nervino Novichok, ritenuto di fabbricazione russa.

I dettagli saranno pubblicati in giornata sul registro federale.

Le misure rafforzano le restrizioni sull'export di materiale sensibile per la sicurezza nazionale ma prevedono esenzioni in aree come l'aviazione commerciale.

Una seconda tornata di sanzioni, che potrebbero colpire anche le banche statali russe, è richiesta nel giro di tre mesi a meno che Mosca non fornisca garanzie che non userà nuovamente armi chimiche.

