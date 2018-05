Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 maggio 2018 18.30 16 maggio 2018 - 18:30

Pierin Vincenz in tempi per lui migliori (archivio)

Pierin Vincenz resta in carcere: su richiesta del ministero pubblico zurighese il Tribunale per le misure coercitive ha prolungato ieri la detenzione preventiva dell'ex numero uno di Raiffeisen arrestato il 27 febbraio.

L'inchiesta è inoltre stata estesa ad altre due persone.

La giustizia zurighese aveva avviato un procedimento penale per amministrazione infedele dopo la denuncia sporta in dicembre da Aduno, società di servizi finanziari zurighese di cui Vincenz era presidente del Consiglio d'amministrazione, contro quest'ultimo e un altro membro dell'organo di sorveglianza. Anche per tale persona la detenzione preventiva è stata estesa. L'inchiesta riguarda anche tre altre persone che avevano contatti professionali con essi.

