19 settembre 2018

Numerose casse malattia hanno intentato causa a 900 case di cura per il rimborso di 100 milioni di franchi per i costi del materiale medico.

Numerose casse malattia, rappresentate da Tarifsuisse (filiale di santésuisse) hanno intentato causa a circa 900 case di cura per ottenere il rimborso di poco meno di 100 milioni di franchi per i costi addebitati per del materiale medico.

Ad essere interessati sono istituti di tutta la Svizzera, ha riferito a Keystone-ATS il portavoce di santésuisse Christophe Kaempf, confermando un'informazione pubblicata oggi sui media di Tamedia. Gli importi recuperati andrebbero a confluire nelle riserve.

La richiesta si basa su una sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) dell'autunno 2017 che ha dato ragione alla casse malattia stabilendo che non sono più tenute a rimborsare tramite l'assicurazione base il costo del materiale sanitario utilizzato dai servizi di cure a domicilio, dalle case anziani e degli ambulatori non medicalizzati.

Nell'ambito delle revisione del finanziamento delle cure del 2011 infatti, era stato deciso che i contributi dell'assicurazione malattie sarebbero stati limitati e che i cantoni dovevano assumersi il finanziamento residuo. La scadenza per l'attuazione era stata fissata a fine 2014. "Nonostante ciò, le case di cura hanno continuato a fatturare i costi", ha affermato Kaempf. Il rimborso di questi soldi viene ora richiesto per via legale a partire dal primo gennaio 2015.

Delle circa 40 casse affiliate a santésuisse - secondo Kaempf - 16 partecipano alla richiesta di rimborso. "Per le altre non ne vale la pena", ha spiegato.

