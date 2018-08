Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 agosto 2018 10.37 23 agosto 2018 - 10:37

L'Associazione svizzera degli istituti di previdenza (ASIP) chiede una revisione in tempi rapidi della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP), con una riduzione del tasso di conversione entro il 2021 o 2022.

La revisione della LPP è urgente tanto quella dell'AVS , indica in una nota odierna l'ASIP. L'associazione aggiunge inoltre che l'età della pensione per le donne deve essere fissata a 65 anni, così come per gli uomini, prima di iniziare un dibattito politico in merito a un eventuale innalzamento.

La previdenza professionale, sostiene l'ASIP, deve essere depoliticizzata, poiché dipende da fattori esterni che la politica non può influenzare, ad esempio l'evoluzione demografica, il tasso d'interesse e l'invecchiamento della popolazione.

L'associazione di categoria suggerisce inoltre che alcuni elementi, tra cui il tasso di conversione e gli obiettivi di risparmio, debbano essere rivisti annualmente dalla commissione federale della previdenza professionale. Le parti sociali devono presentare al Parlamento, entro marzo o aprile dell'anno prossimo, proposte di revisione della legge sulla previdenza professionale. L'ASIP si aspetta che tale scadenza venga rispettata e ribadisce che il collegamento del Progetto fiscale 17 con l'AVS non deve ritardare la revisione della LPP.

L'Associazione svizzera delle casse pensioni (ASIP) è un'organizzazione che raggruppa 930 istituti di previdenza e rappresenta circa due terzi delle persone assicurate nella previdenza professionale, per un patrimonio di oltre 550 miliardi di franchi.

