Le casse pensioni non sono mai state così in salute da dieci anni. Nel secondo trimestre le riserve di fluttuazione di valore hanno potuto aumentare grazie a plusvalenze realizzate sulle azioni e sugli immobili.

Con un tasso di copertura stimato al 116,1%, gli istituti di diritto privato raggiungono il loro livello più alto dal 2008. Negli istituti di diritto pubblico con capitalizzazione totale il grado di copertura segna un leggero aumento (109,7%), indica il monitor trimestrale di Swisscanto pubblicato oggi.

Al 30 giugno il 96,0% degli istituti previdenziali di diritto privato e il 90,8% delle casse di diritto pubblico interamente capitalizzate registrano una copertura di almeno il 100%. Il 58,7% delle casse private è persino al di sopra del 115%, mentre a presentare una copertura insufficiente è il 9,3% degli istituti di diritto pubblico interamente capitalizzati e il 3,9% di quelle private.

Per quanto riguarda la performance, gli istituti presi in considerazione hanno realizzato nel secondo trimestre un rendimento ponderato sul patrimonio stimato all'1,86%. Ad eccezione delle materie prime, tutte le categorie di attivi hanno contribuito positivamente. Per il primo semestre il rendimento stimato si è attestato all'8,0%.

Le stime al 30 giugno si basano sulle indicazioni reali al 31 dicembre 2018 di 531 istituti di previdenza che presentano un patrimonio complessivo di 660 miliardi di franchi. Si tratta di proiezioni sulla base dell'evoluzione dei mercati, tenendo conto della strategia che le casse avevano indicato di perseguire.

