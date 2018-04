Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 aprile 2018 14.38 02 aprile 2018 - 14:38

Tracciare un bilancio delle relazioni bilaterali con Pechino e rafforzarle, sia dal punto di vista politico che economico. Sono questi gli obiettivi del viaggio di tre giorni in Cina iniziato oggi dal ministro degli esteri elvetico Ignazio Cassis.

Durante la prima giornata, il consigliere federale ha incontrato cittadini svizzeri che vivono nel Paese asiatico, indica una nota odierna del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Si è in particolare intrattenuto con studenti che frequentano la prestigiosa università di Tsinghua, a Pechino, in un edificio realizzato dall'architetto ticinese Mario Botta.

Cassis si è recato in seguito alla volta della Grande muraglia, prima di intrattenersi con rappresentanti del mondo economico. In tale ambito, ha incontrato Jin Liqun, presidente della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (AIIB), con il quale ha stilato un bilancio della partecipazione elvetica all'istituto. Domani Cassis avvierà un dialogo strategico con il suo omologo Wang Yi, il primo di questo tipo tra Svizzera e Cina.

Neuer Inhalt Horizontal Line