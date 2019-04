Il consigliere federale Ignazio Cassis ha aperto a Genova la quinta edizione del Forum di dialogo tra Italia e Svizzera che si tiene oggi e domani al Palazzo Ducale della città ligure.

A margine del simposio, il capo del Dipartimento degli affari esteri (DFAE) ha incontrato la ministra italiana per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani.

Nel suo discorso Cassis ha espresso la propria solidarietà a Genova, toccata dalla tragedia del Ponte Morandi, ricordando l'importanza strategica di questa città aperta sul mondo e porta d'entrata per le merci che, in particolare attraverso il San Gottardo, arrivano in tutta Europa.

"Il pittore svizzero Paul Klee - ha ricordato il ticinese - affermò di aver compreso pienamente la grandezza del globo terrestre solo dopo aver visto il porto di Genova".

Nel suo incontro con la ministra Stefani, Cassis ha ricordato che la Svizzera è in attesa di una presa di posizione da parte dell'Italia in merito all'accordo sulla fiscalità dei frontalieri parafato nel 2015.

Il Forum prevede quattro gruppi di lavoro: si parlerà di trasporti (lo sviluppo dei porti liguri e dell'asse ferroviario del San Gottardo), di tecnologia (l'utilizzo dei Big Data nell'ambito della salute), di turismo e di Europa (i diversi modelli di integrazione nel continente europeo).

