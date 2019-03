Il consigliere federale Ignazio Cassis ha incontrato oggi, nel corso di una visita di lavoro al Cairo, i rappresentanti del governo egiziano e in particolare il presidente Abdel Fattah al-Sisi.

Nel corso dei colloqui sono state ampiamente affrontate le relazioni tra i due Paesi.

Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha iniziato ieri il suo viaggio nel Paese nordafricano con un incontro con la ministra degli investimenti e della cooperazione internazionale Sahar Nasr in occasione del 110mo anniversario delle relazioni economiche tra la Svizzera e l'Egitto. Tale ricorrenza è stata evocata da Cassis in un discorso all'ambasciata elvetica: "110 anni sono una testimonianza della prossimità dei nostri due Paesi e delle nostre due economie".

Considerato il volume complessivo degli scambi (circa 1,3 miliardi di franchi l'anno), l'Egitto è il terzo partner commerciale della Confederazione in ordine di importanza in Africa, ricorda il DFAE sul suo sito internet. Un centinaio di imprese elvetiche sono presenti e impiegano oltre 10'000 persone.

Rammarico di Amnesty International

Prima di questa visita, Amnesty International aveva espresso il desiderio di vedere Cassis mettere l'accento sui diritti dell'uomo e in particolare sulla vicenda di Amal Fathy, la militante egiziana arrestata dopo aver pubblicato sui social network un video che criticava le istituzioni egiziane e le molestie sessuali.

Oggi, l'ONG ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS: "il consigliere federale Ignazio Cassis non sembra aver considerato le critiche formulate in occasione del suo viaggio in Africa e Medio Oriente, e conferma definitivamente che i diritti umani non fanno parte delle sue priorità, ciò che deploriamo".

