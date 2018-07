Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 luglio 2018 19.44 23 luglio 2018 - 19:44

Il consigliere federale Ignazio Cassis ha incontrato oggi a Lugano Johannes Hahn, commissario europeo incaricato delle relazioni tra Svizzera e Unione europea (Ue).

Tra i temi affrontati - si legge in un comunicato odierno del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) - figuravano le relazioni tra Svizzera e Ue in generale e, in particolare, i negoziati in corso su un accordo istituzionale. Cassis ha anche informato Hahn in merito alle recenti discussioni del Consiglio federale sui negoziati istituzionali.

In passato, il consigliere federale e il commissario europeo si sono incontrati in più occasioni, per esempio a margine del Forum economico mondiale di Davos (GR) in gennaio.

