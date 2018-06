Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 giugno 2018 15.14 22 giugno 2018 - 15:14

Il consigliere federale Ignazio Cassis ha ricevuto oggi a Lugano il ministro degli esteri kosovaro Behgjet Pacolli, in occasione di una visita ufficiale.

Le relazioni bilaterali tra Pristina e Berna, così come la situazione nei Balcani, sono state al centro delle discussioni, informa con una nota il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

A dieci anni dalla dichiarazione d'indipendenza del Kosovo, riconosciuta una decina di giorni dopo dalla Svizzera, Cassis ha sottolineato il buon rapporto fra i due Paesi, caratterizzato da forti legami umani derivanti dalla grande diaspora kosovara nella Confederazione (circa 200'000 persone, tra cui i più noti calciatori della Nazionale Svizzera Valon Behrami, Xherdan Shaqiri e Granit Xhaka).

Il capo del DFAE - si legge nel comunicato - ha comunque ricordato le aspettative che la Svizzera nutre nei confronti dello Stato balcanico per quanto riguarda i passi avanti da compiere in campi come ad esempio la lotta alla corruzione. Il ticinese ha inoltre messo in evidenza la necessità per il Kosovo di portare avanti un dialogo con Belgrado, con l'obiettivo di normalizzare le relazioni e assicurare stabilità alla regione.

