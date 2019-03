Il consigliere federale Ignazio Cassis non ha una linea chiara con l'Unione europea e la sua politica "trumpista" sta intaccando la credibilità della Svizzera.

È quanto afferma Georges Martin, ex numero tre del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), in un'intervista a Le Matin Dimanche. "Non ho nulla contro la persona (...), è sicuramente molto simpatico, ma la sua politica, se ne ha una, non ha una direzione". Questo modo di agire "è pericoloso per la coerenza della nostra politica estera", aggiunge.

Per quanto riguarda il dossier europeo, Martin accusa Cassis di aver "dato fuoco alle polveri" senza rispettare le linee rosse in materia di misure di accompagnamento che il Consiglio federale si era fissato. Il risultato è che ora "è tutto bloccato" e il governo ha dovuto lanciare una "pseudo-consultazione" sul progetto di accordo quadro perché è diviso.

