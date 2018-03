Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 marzo 2018 20.53 27 marzo 2018 - 20:53

Una sessantina di catalani e loro sostenitori hanno manifestato in serata a Ginevra per chiedere la scarcerazione di Carles Puigdemont, ex presidente catalano in prigione in Germania.

Riuniti sotto la pioggia nella Place des Nations, i partecipanti hanno scandito slogan in favore della liberazione dei detenuti politici.

Neuer Inhalt Horizontal Line