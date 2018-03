Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 marzo 2018 21.09 25 marzo 2018 - 21:09

Ci sono stati almeno 17 feriti lievi come conseguenza delle cariche della polizia catalana nei confronti dei manifestanti indipendentisti scesi in piazza a Barcellona per protestare contro l'arresto di Carles Puigdemont in Germania.

Lo riferisce il quotidiano catalano La Vanguardia. Tre persone sono state arrestate dopo gli scontri. La polizia ha anche sparato a salve per evitare che alcuni manifestanti, che hanno lanciato anche oggetti, superassero il cordone di sicurezza.

Neuer Inhalt Horizontal Line