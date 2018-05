Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 maggio 2018 20.01 09 maggio 2018 - 20:01

La corte costituzionale spagnola ha accolto come previsto il ricorso presentato oggi dal governo di Madrid contro la 'legge Puigdemont' votata venerdì scorso dal parlamento catalano per consentire la rielezione a distanza del presidente deposto in esilio in Germania.

Il provvedimento impedisce che la maggioranza indipendentista possa eleggere Carles Puigdemont. Un candidato alternativo secondo la stampa catalana dovrebbe essere presentato a breve dallo stesso Puigdemont e potrebbe essere eletto la settimana prossima.

Neuer Inhalt Horizontal Line