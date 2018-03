Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 marzo 2018 21.06 25 marzo 2018 - 21:06

L'ex ministra all'istruzione catalana Clara Ponsati, che fa parte della lista di 13 politici indipendentisti incriminati dalla Corte Suprema di Madrid per "ribellione" e che si trova in esilio in Scozia, ha deciso di consegnarsi alla giustizia spagnola.

Lo indica la BBC, citando la polizia scozzese che ha reso noto di essere stata contattata dal legale di Ponsati. L'economista catalana sta decidendo come e quando costituirsi.

Inizialmente fuggita insieme all'ex President Carles Puigdemont a Bruxelles, Ponsati si è spostata successivamente alla università scozzese di Saint Andrew, dove aveva lavorato in passato come docente.

