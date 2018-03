Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 marzo 2018 15.57 25 marzo 2018 - 15:57

Cinquanta giuristi e cattedratici di diritto delle università catalane riuniti nel "collettivo Praga" hanno contestato oggi l'incriminazione per presunta 'ribellione' da parte della giustizia spagnola dell'ex-presidente catalano Carles Puigdemont.

In un documento comune affermano che "il reato di ribellione non sussiste" perchè non c'è stato "un innalzamento della violenza" in Catalogna e denunciano l'incarcerazione preventiva dei leader catalani come "eccessiva, sproporzionata e crudele".

