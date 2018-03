Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 marzo 2018 18.49 23 marzo 2018 - 18:49

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale supremo spagnolo Pablo Llarena ha ordinato l'incarcerazione preventiva del candidato presidente della Catalogna Jordi Turull.

Stesso destino per altri quattro leader indipendentisti, l'ex presidente del Parlament Carme Forcadell e gli ex ministri del Govern di Carles Puigdemont, Raul Romeva, Josep Rull e Dolors Bassa, riferisce Tv3.

L'arresto di Turull, incriminato dal giudice per le indagini preliminari (gip) spagnolo per ribellione con gli altri leader catalani per avere portato avanti il progetto politico dell'indipendenza, è un nuovo durissimo colpo alle istituzioni della Catalogna decapitate a fine ottobre dal governo di Madrid. Turull, candidato del fronte indipendentista, avrebbe dovuto presentarsi domani al secondo turno dell'elezione presidenziale nel Parlament di Barcellona.

Neuer Inhalt Horizontal Line