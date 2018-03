Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 marzo 2018 18.33 27 marzo 2018 - 18:33

Il portavoce del governo spagnolo Inigo Mendez de Vigo ha negato che Carles Puigdemont "sia detenuto per le sue idee politiche", bensì per avere agito "contro lo stato di diritto".

"Non rispettare le basi di uno Stato membro dell'Unione europea - ha sostenuto - significa non rispettare le basi dell'Ue". Puigdemont è accusato di presunta 'ribellione' dal giudice delle indagini preliminari del tribunale supremo spagnolo Pablo Llarena che ha emesso l'euro-richiesta di arresto e estradizione per avere portato avanti il progetto politico dell'indipendenza.

Rischia, se sarà estradato dalla Germania in Spagna, 30 anni di carcere.

