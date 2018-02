Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 febbraio 2018

Migliaia di persone hanno marciato questa sera a Barcellona da Piazza Sant Jaume, la Rambla a Gran Via per chiedere la liberazione dei "due Jordi" Sanchez e Cuixart, i leader indipendentisti in carcere a Madrid da 4 mesi.

Alla manifestazione ha partecipato il presidente del Parlament Roger Torrent. La folla ha gridato "Libertà per i detenuti politici", "Siamo Repubblica" "Via la bandiera spagnola" e cantato l'inno catalano "Els Segadors".

