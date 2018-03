Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 marzo 2018 10.29 24 marzo 2018 - 10:29

La polizia finlandese ha confermato di avere ricevuto questa notte la richiesta di arresto europeo contro l'ex presidente catalano Carles Puigdemont emessa ieri dal tribunale supremo spagnolo, riferisce la stampa catalana.

L'avvocato del leader catalano, Jaume Alonso Cuevillas, ha detto a Catalunya Radio che Puigdemont, da due giorni a Helsinki, si presenterà alle autorità finlandesi come fece a Bruxelles con la giustizia belga in novembre per il primo mandato europeo emesso da Madrid, poi ritirato.

