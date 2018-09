Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un milione di persone è sceso oggi in piazza a Barcellona, cogliendo l'occasione annuale della "Diada" per tornare a chiedere l'indipendenza della Catalogna. I numeri sono stati forniti dalla stessa polizia, superando di oltre il doppio le stime degli organizzatori.

Un milione, come era accaduto anche lo scorso anno, con la differenza, rispetto ad allora, che l'indipendentismo, che divide il popolo catalano in due, da quasi un anno è stato sconfitto sul piano giudiziario, è politicamente tenuto sotto controllo, con i suoi dirigenti in carcere o in esilio, come l'ex "president" Carles Puigdemont.

Oggi il milione di manifestanti ha riempito sei chilometri del Diagonal, il viale più largo di Barcellona, in una nuova prova di forza e di partecipazione. Decine di migliaia le bandiere rosso-gialle catalane e centinaia di migliaia di magliette con la scritta "Stiamo facendo la repubblica catalana".

Poi qualche attimo di silenzio ha avvolto il lunghissimo corteo, prima che un boato improvviso percorresse la folla come una "ola", simboleggiando la caduta del commissariamento dell'autonomia catalana, durata qualche mese. Il boato è avvenuto esattamente alle 17:14, ora che richiama il 1714, anno nel quale la Catalogna cadde sotto la sovranità spagnola al termine della Guerra di successione spagnola.

Ogni anno l'11 settembre viene celebrato il Diada Nacional de Catalunya (Il giorno nazionale della Catalogna) per ricordare quell'evento, trasformandolo in una prova di forza indipendentista.

