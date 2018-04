Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 aprile 2018 11.05 10 aprile 2018 - 11:05

Il 2017 passerà alla storia come il più caro di sempre per gli assicuratori sul fronte delle catastrofi: terremoti, cicloni, tempeste, inondazioni, incendi e disastri causati dall'uomo sono stati all'origine di danni coperti dalle polizze per 144 miliardi di dollari.

Il dato è in forte aumento rispetto ai 56 miliardi versati dalle compagnie nel 2016, valore quest'ultimo che rappresenta quasi esattamente la media degli ultimi dieci anni al netto dell'inflazione, spiega oggi la società di riassicurazione elvetica Swiss Re nel suo tradizionale studio Sigma.

Gli eventi più rilevanti dal profilo assicurativo sono stati gli uragani Harvey, Irma e Maria, che hanno interessato Stati Uniti e Caraibi e che hanno causato danni per 92 miliardi di dollari. Le perdite economiche totali hanno raggiunto i 337 miliardi. Dal punto di vista delle vittime, l'evento più micidiale è relativo agli scoscendimenti e alle inondazioni che a metà agosto hanno interessato la Sierra Leone, con un bilancio di 1141 vittime.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.