Questo contenuto è stato pubblicato il 28 luglio 2018 18.39 28 luglio 2018 - 18:39

Facebook e Mark Zuckerberg nel mirino degli azionisti. Il tonfo a Wall Street con cui il social media ha mandato in fumo 120 miliardi di dollari in una sola seduta fa scattare la prima azione legale.

La società, il suo amministratore delegato e il chief financial officer David Wehner sono accusati di comunicazioni fuorvianti sul rallentamento della crescita dei ricavi, il calo dei margini operativi e quello degli utenti attivi.

La causa, avanzata dall'azionista James Kacouris al tribunale di New York, punta a ottenere lo stato di class action e chiede un ammontare non specificato di danni, ed è ritenuta solo un "primo" assaggio dei problemi che sembrano aprirsi all'orizzonte per Facebook. Fra questi il riaccendersi del dibattito sul ruolo di Zuckerberg che, secondo molti, dovrebbe fare un passo indietro volontariamente o a forza.

