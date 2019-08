Il blocco 2 della centrale nucleare di Beznau verrà disconnesso domani dalla rete per consentire la revisione annuale.

Il blocco 2 della centrale nucleare di Beznau a Döttingen (AG) verrà disconnesso domani dalla rete per circa 40 giorni, in modo da consentire la revisione annuale. In questo periodo verranno sostituiti 20 dei 121 elementi combustibili.

In generale verranno eseguiti lavori di manutenzione, test e ispezioni, si legge in un comunicato odierno dell'azienda elettrica Axpo.

Il blocco 2 l'anno scorso ha prodotto in maniera continuativa e senza disturbi 3,4 miliardi di kilowattora di corrente, una quantità pari al consumo di circa 700'000 economie domestiche.

Durante i lavori di revisione i 450 dipendenti della centrale verranno affiancati da centinaia di tecnici specializzati provenienti anche dall'estero.

