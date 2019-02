La centrale nucleare di Gösgen (SO), disattivata sabato sera a causa di una fuga di vapore in una conduttura di misurazione nella parte non nucleare del reattore, è stata ricollegata alla rete nel pomeriggio di oggi.

La riattivazione è stata decisa dopo aver verificato la funzionalità dei sistemi operativi, indica in una nota la direzione della centrale.

Secondo l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), la sicurezza delle persone e dell'ambiente è stata assicurata in ogni momento.

